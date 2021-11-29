На этой неделе будет заслушиваться ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко призвал депутатов соблюдать "поведенческую культуру" во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте с посланием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что на этой неделе будет заслушиваться ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов", - подчеркнул Корниенко.

Он выразил надежду, что "все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае Регламент, а также высокий уровень правовой культуры".

"И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушения Регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", - добавил Корниенко.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец отметил, что в среду в парламенте ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием.

"Во время выступления призываем соблюдать нормы регламента и не позорить уже давно небезупречный статус украинского парламента", - отметил Мотовиловец.

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Обращение Зеленского в Верховной Раде

Как сообщал УНИАН, 23 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Владимир Зеленский 1 декабря выступит с обращением в Верховной Раде. В своем обращении к парламенту президент расскажет о внутреннем и внешнем положении Украины.

Позже председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук добавил, что в обращении президента Украины Владимира Зеленского к парламенту речь пойдет и о вопросах, связанных с молодежью.

Автор: Надя Пришляк