Она, в частности, голосовала против принятия закона об олигархах вопреки решению фракции.

В парламенте объявлено об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом решении фракции сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Во время оглашения решения фракции не уточнялось, за что именно она исключена из состава фракции.

В то же время ранее руководство фракции неоднократно говорило о возможности исключения Буймистер, поскольку она, в частности, вопреки решению фракции голосовала против принятия закона об олигархах.

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Вопрос исключения Буймистер из "Слуги народа"

23 сентября Верховная Рада приняла поданный президентом закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Ряд депутатов были недовольны специальной процедуре рассмотрения законопроекта, поскольку они не имели возможности поставить на рассмотрение парламента свои поправки к законопроекту.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторы 11-ти из них - представители фракции "Европейская солидарность", а 12-го - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Автор: Надя Пришляк