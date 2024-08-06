Депутат Железняк во время войны поселился в квартире в центре Киева за 12 млн грн

Площадь квартиры на Печерске – 134 квадратных метра.

Народный депутат (Голос) Ярослав Железняк в августе 2023 года поселился в квартире стоимость 12 млн гривень, записанную на тестя от второго брака.

Об этом свидетельствует официальная декларация депутата на сайте Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции.

Площадь квартиры– 134 квадратных метра. По данным военного и журналиста Сергея Ронина, речь идет об элитном доме на Печерске на улице Евгения Коновальца 36-Б.

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Официальная заработная плата Железняка в качестве народного депутата за год составляет около 660 тыс грн. Стоимость элитной квартиры на Печерске – это примерно 17 годовых зарплат депутата.

"Пока одни теряют здоровье, годы на службе, единственную жизнь, другие в Покровске откручивают бойлеры и в машины грузят мебель, третьи успешные семейные "бизнесы" запускают. Все нормально. Мы вместе. Мы пахали – я и трактор", – прокомментировал новость военный Кирилл Данильченко.