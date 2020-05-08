Венедиктова прокомментировала уголовное дело, которое открыло против нее НАБУ (видео)

По данным ЦПК, производство открыто за незадекларированные часы стоимостью более 10 тыс. долларов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело, которое открыло против нее Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом говорится в ее обращении, обнародованном пресс-службой Офиса генерального прокурора.

"Расскажу о так называемом деле о "часах Венедиктовой", которое открыло Национальное антикоррупционное бюро. Начать производство обязал НАБУ суд по заявлению гражданина. Я уважаю правоохранительные органы, и у меня нет сомнений в их профессионализме и добропорядочности, которую они должны проявлять ко всем гражданам Украины. Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять наивысший уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - заверила Венедиктова.

По ее словам, заявитель по делу - лицо, фигурирующее в одном из производств Офиса генпрокурора. "Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - отметила генпрокурор.

Как сообщается в Twitter Центра противодействия коррупции, НАБУ открыло уголовное производство против Венедиктовой, касающееся недекларирования имущества. "В частности, речь идет о часах стоимостью более 10 тыс. долларов, которых нет в декларации. Заявление о преступлении написал Сергей Стерненко. Мы также обращались по этому поводу в НАПК", - говорится в сообщении.

Ранее о решении суда, которым НАБУ обязали открыть дело против Венедиктовой, сообщил сам Стерненко.