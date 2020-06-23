Кабмин отстранил от должности заместителя главы МИД Божка, который фигурирует в деле против Порошенко

Об этом попросил сам Божок в своем заявлении.

Кабинет министров Украины отстранил Егора Божка от должности заместителя министра иностранных дел.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 19 июня.

Как известно, Божок является фигурантом по одному из уголовных дел, подозреваемым в котором является пятый президент Петр Порошенко.

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"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от выполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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