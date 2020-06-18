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Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко (фоторепортаж)

17:00, 18 июня 2020
Политика
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Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения экс-президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.

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Следующее заседание должно состояться 1 июля в 14:00.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

На заседании 18 июня стало известно, что прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения для Порошенко с ареста на личное обязательство.

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