Прокуроры просили применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 365 млн грн.

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании под стражей экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

Так, прокуроры просили применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 365 миллионов гривен, однако судья отказал в удовлетворении вышеуказанного ходатайства.

"Ходатайство... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... оставить без удовольствия", - отметил Федоров.

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Соответствующее постановление судьи стороны могут обжаловать в течение пяти дней.

В то же время, комментируя вышеупомянутое решение, адвокаты юридической компании "Миллер", защищающей интересы Коболева подчеркнули, что подозрение безосновательно, а риски его вероятного укрывательства не доказаны.

В частности, адвокаты отмечают, что Коболев лично не принимал решений по выплате себе и другим 40 работникам премий, ведь в его представлении не указывалась возможная сумма премий, потому что это решение было за наблюдательным советом "Нафтогаза".

"Премии выписали и выплатили в 2017-2018 годах. Норма об ограничении условий оплаты труда, распространяющая свое действие на наблюдательные советы предприятий с государственной долей, появилась только в 2020 году. На каждом заседании присутствовал независимый юридический советник. Он консультировал совет. по поводу последствий принятых решений, поэтому она понимала всю ответственность перед тем, как назначать премию", - рассказали в "Миллере".

Также защитники добавили, что Коболев сам вернулся в Украину, когда узнал, что ему готовят подозрение и не планирует скрываться.

По словам адвокатов, он также не сможет повлиять на свидетелей или уничтожить какие-либо документы, находясь не под стражей, ведь уже не работает в "Нафтогазе", поэтому физически не сможет этого сделать.

Также сторона защиты приобщила к материалам производства письмо Клер Споттисвуд, который был председателем наблюдательного совета "Нафтогаза" с декабря 2017 по сентябрь 2021 года и принимал решение о выплате премии Коболеву.

В нем Споттисвуд указывает, что набсовет полностью осознает принятое решение и берет за него полную ответственность на себя.

Дело Коболева - что известно

19 января правоохранители сообщили о подозрение бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, в течение 2018 года председателю правления было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн.

Коболеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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