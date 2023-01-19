Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на сегодня.

В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Коболев, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более чем 229 млн грн.

Отмечается, что судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на сегодня.

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О результатах рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.

Дело против Коболева: подробности

19 января, прокурором САП и детективами Национального антикоррупционного бюро сообщено о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, который выплатил себе премию в размере 10 млн долларов.

Следствием установлено, что в течение 2018 года председателю правления было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн.

Коболеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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