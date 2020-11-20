В апелляционном суде считают, что определение следственного судьи Печерского районного суда Киева о заочном аресте Януковича является «незаконным», «необоснованным» и «немотивированным».

Киевский апелляционный суд объясняет отмену определения о заочном аресте бывшего президента Виктора Януковича по делу о массовых расстрелах людей 18-20 февраля 2014 года недоказанностью факта объявления его в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным, вынесенным с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона», - утверждают в Киевском апелляционном суде.

Читайте такжеДело по "госперевороту" во время Майдана: прокурор никакой "зрады" не видит

Отменяя определение следственного судьи Печерского районного суда Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что «прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины».

В Киевском апелляционном суде указали, что, обращаясь к судье с ходатайством об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей, следователь лишь ссылался на наличие постановления старшего следователя об объявлении Януковича в международный розыск.

«Однако в нарушение требований ст. 281 УПК Украины следователем не добавлена выписка, содержащая сведения о том, что Янукович В.Ф. объявлен в международный розыск на основании этого постановления. Не представлена такая выписка прокурором следственному судье местного суда и суда апелляционной инстанции», - заявили в суде.

«В приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола о принятых решениях по результатам рассмотрения ходатайства Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола об объявлении в международный розыск украинских экс-высокопставленных лиц и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича В.Ф. будет удалена из базы данных Интерпола, поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола как носящая преимущественно политический характер. О наличии такого решения Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола следователь и прокурор безусловно были осведомлены», - пояснили в суде.

Вместе с тем, коллегия судей суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра определения следственного судьи Печерского райсуда Киева пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления, а также о наличии рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, незаконно влиять на потерпевшего, свидетелей, другого подозреваемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве, препятствовать уголовному производству иначе и совершить другое уголовное преступление.

Суд над Януковичем: что известно

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

12 мая 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Также суд назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров