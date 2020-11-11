По словам премьер-министра, гражданам стало проще достучаться до власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, в чем плюсы децентрализации для украинцев.

"Реформа по децентрализации - несомненно, одна из самых успешных. Местные власти в результате этой реформы сталт как никогда сильными. Местные громады получили землю, деньги и полномочия, а вместе с ними и ответственность", - заявил премьер в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня все на местах есть. Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд - это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана председателям громад и избранным советам", - отметил премьер.

По его словам, гражданам стало проще достучаться до власти.

"По большому счету, громады стали мощным инструментом с коротким расстоянием к власти. Сегодня каждый член громады знает, куда идти, чтобы задавать неудобные вопросы. Каждый может прийти к избранному им руководителю, и тот должен ответить на вопрос, потому что у него есть деньги и полномочия для управления процессами. Реформа идет более четырех лет, и у нас есть примеры процветающих громад. И есть примеры громад, где неудачно велось управление, поэтому были избраны другие руководители, поскольку если руководитель не способен вести дела, то его быстро поменяют. На следующих выборах, а то и быстрее", - сказал Шмыгаль.

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По мнению премьера, в результате децентрализации мэры перестанут заниматься политикой.

"Эта реформа - огромный прорыв для Украины. Громады и люди оценят это в ближайшее время. Мэры станут ответственными хозяйственниками и перестанут заниматься политикой, поскольку нужно управлять хозяйством. Это важнейший показатель, по которому громада будет оценивать эффективность местного менеджера, а не политика. А политики должны остаться на государственном уровне, которые будут формировать политические векторы", - добавил Шмыгаль.

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Автор: Леся Лещенко