На контроле в Офисе генпрокурора находится почти 80 соответствующих уголовных производств.

Важнейшая задача для прокуратуры - нивелировать незаконное противодействие или давление на бизнес.

Читайте такжеВенедиктова отчиталась о результатах расследования дел МайданаОб этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Офиса генпрокурора.

По ее словам, еще в мае они начали диалог с Национальным советом реформ и бизнес-ассоциациями. В итоге препятствий у инвесторов, которые может помочь преодолеть прокуратура, оказалось немало:

«Например, прекратить безосновательное создание проблем предприятиям самими правоохранителями и позаботиться о том, чтобы преступления, совершенные в отношении субъектов хозяйствования эффективно и оперативно расследовались».

Как отметила Венедиктова, с этой целью в Офисе генпрокурора создали специализированное подразделение, что взяло на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций. Новый департамент находится в постоянном контакте с крупнейшими организациями, которые призваны защищать инвестиции в Украине.

В рамках этой работы на контроле в Офисе генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств относительно вероятного давления на бизнес. Проанализировав их проблематику, правоохранители выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

«Первая проблема – это различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества (в подобных процессах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел; состояние досудебного расследования 23 производств заслушано у руководства Офиса генпрокурора)», – отметила Венедиктова.

При этом она привела примеры результативности этих действий:

одному из обществ Винницкой области уже обеспечен возврат имущества - 1645 тонн сахара;

остановлен процесс незаконного отчуждения земельного участка, принадлежащего одному из представителей крупнейшей сети супермаркетов страны;

активизировано досудебное расследование по факту отчуждения 500 м кв недвижимости в центре столицы, принадлежавшей представителям одного из крупнейших IT-бизнесов Украины;

сообщено о подозрении причастному к завладению денежными средствами турецкой компании, которая является лидером среди добычи сырья для керамической продукции.

Вторая проблема – признаки давления правоохранителей на бизнес, когда следствие в отношении определенных предприятий, наоборот, неоправданно активное – на них устраиваются масштабные показательные обыски, их «кошмар» многочисленными запросами.

В качестве примеров работы в направлении противодействия этому Венедиктова перечислила:

Довольно громкая история с преследованием производителя детского питания «Малятко». Это предприятие реального сектора экономики обратилось ко мне с информацией о возможном давлении со стороны правоохранителей. Прокурорами детально изучены все обстоятельства следствия и мною принято решение об изменении органа досудебного расследования. Сейчас следствие поручено Государственному бюро расследований. Соответственно изменена и группа прокуроров в этом производстве.

Свежий пример – при содействии прокуроров положительно разрешилась ситуация с Николаевским судостроительным заводом «Океан». Арест активов уникального предприятия отменен, а Верховный Суд поставил в деле точку, признав продажу завода в 2018 году законным.

«Защита инвестиций – важнейшее направление для нас, потому что страна без бизнеса не способна выполнить свои социальные гарантии. Поддержка инвесторов – один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать», – подчеркнула генпрокурор.

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Автор: УНИАН