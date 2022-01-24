Секретарь СНБО отметил, что такие риски преследуют Украину еще с 2008 года.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина внимательно следит за действиями войск РФ вдоль границы. Однако он подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения существует уже несколько лет.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина.

"Угроза с РФ для нашей страны существует всегда. Это первое. В 2008 году президент Путин на встрече с президентом США сделал заявление, что такой страны, как наша страна, не существует, это искусственное образование, и к большому сожалению, не получил жесткого ответа на то время от президента США, что это не соответствует действительности, что это независимая страна, которая имеет свой суверенитет, а они являются гарантами этой неприкосновенности", - отметил секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что в 2008 году произошел конфликт в Грузии. Впоследствии Германия и Франция отказали Украине в ПДЧ относительно членства в НАТО. В 2014 году Россия аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс.

На уточняющий вопрос, являются ли угрозы вторжения РФ в Украину такими же, как и год назад, Данилов ответил:

"Они не отличаются. Эта угроза для нашей страны существует с 2008 года, когда Путин перешел в активную фазу своих наработок. У нас сегодня уже есть новое поколение наших граждан, которые не знают, что такое Советский Союз, что такое Красная площадь, кто такой Ленин... Мы живем в другом мире, и это очень беспокоит Россию. У них очень мало времени осталось, чтобы решать этот вопрос. И мы это также осознаем, что биологические часы Путина, биологические часы РФ - они тикают."

Читайте также"Нам орать не надо": Данилов заявил, что Украина понимает планы и намерения РФНапомним, что осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятого Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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