Она подчеркнула, что никаких разговоров по амнистии тех, кто убивал и пытал, быть не может.

Заявления представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина относительно особого статуса Донецкой и Луганской областей и амнистии боевикам в ОРДЛО в целом негативно влияют на настроения в обществе.

Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказала народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

"Мое личное отношение, что такие заявления в целом негативно влияют на настроения в обществе. Ненужное такое возмущение. И особенно если господин Фокин представляет свою личную точку зрения, а не официальную украинской власти или даже в целом ТКГ», - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что никаких разговоров по амнистии тем, кто убивал и пытал, быть не может.

"Возможно, это какие-то сигналы на оккупированные территории, но здесь важно понимать, что никакой амнистии людям, которые убивали, пытали в подвалах, не может быть. Это красная линия. И не может быть закреплено в Конституции особого статуса. Это точно нет. Отдельное законодательство - конечно. Все страны, которые переживали такие войны, такие конфликты, они имели переходное правосудие, отдельное законодательство, которое на определенное время действовало. И однозначно, когда будут выборы потом на освобожденном Донбассе – это будет отдельное постановление Рады, отдельно это будет регулироваться», - заявила Кравчук.

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ

Фокин в интервью изданию «Страна» заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон "было совершено много преступлений", которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса», - заявил Фокин.

Также он сказал, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во временной контактной группе Витольда Фокина относительно «особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.

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Автор: Андрей Василюк