В Брюсселе растет ощущение, что членство Украины изменит баланс сил в ЕС, повлияет на его сельскохозяйственный рынок и повысит его бюджет.

Украина в случае вступления в Европейский Союз станет пятой по численности населения страной блока и, безусловно, самой бедной. Это означает, что она будет получать значительные субсидии по действующему законодательству ЕС. В Брюсселе растет ощущение, что членство Украины изменит баланс сил в ЕС, повлияет на его сельскохозяйственный рынок и повысит его бюджет. Об этом в своем материале пишут обозреватели The Washington Post Эмили Раухала и Беатрис Риос.

Авторы отмечают, что, что вторжение России в Украину в 2022 году расширило поддержку очередного раунда расширения ЕС. Так, кроме Украины, Брюссель накануне согласился начать переговоры о вступлении с Молдовой и сделал Грузию страной-кандидатом. При этом есть несколько других официальных стран-кандидатов, включая Албанию и Черногорию, которые находятся на разных этапах процесса.

"Если это будет продолжено, этот толчок может превратить 27 членов ЕС в группу из более чем 30 стран, что потенциально ускорит сдвиг на восток в балансе сил блока. Если Украина вступит в ЕС, это будет самый большой новый член по численности населения с 1980-х годов", - говорится в статье.

Как известно, Европейский совет принимает некоторые решения единогласно, другие - голосованием квалифицированным большинством, по которому решение должно быть одобрено 55 процентами государств-членов, представляющих по крайней мере 65 процентов населения ЕС.

Согласно анализу Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, Украина получила бы около 9 процентов голосов, примерно столько же, сколько сегодня имеет Польша. Доли других государств-членов уменьшатся, например, в Германии с 18,6 процента до 16,9 процента. Вместе Польша и Украина будут иметь такой же вес голосов, как и Германия.

"В Европарламенте Украина будет иметь право на определенное количество членов, или евродепутатов. Но добавление достаточного количества членов для Украины, вероятно, будет означать превышение текущего лимита в 751. ... В Брюсселе многие страны считают, что для вступления Украины и других стран ЕС нужно будет реформировать свои ключевые институты, включая парламент. Но сначала им нужно будет договориться, как это сделать", - говорят авторы.

На их взгляд, учитывая, что борьба все еще идет и что процесс вступления может растянуться на многие годы, если не десятилетия, трудно оценить финансовое влияние украинского членства в ЕС.

"Годами европейские лидеры утверждали, что сближение Украины было бы опасной провокацией. Хотя полномасштабное вторжение России изменило их расчеты, теперь блок должен рассмотреть последствия членства Украины для безопасности - особенно потому, что НАТО четко дало понять, что будет принимать Украину только после войны. Это первый раз, когда ЕС пытается привлечь страну, которая находится в разгаре большой войны и без защиты НАТО", - констатируют авторы материала.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Накануне Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Соответствующее решение было принято в отсутствие в зале премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что позволило избежать вето.

Впоследствии издание Sky News предположило, что президент России Владимир Путин не оставит попыток помешать вступлению Украины в ЕС.

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