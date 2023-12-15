Издание отмечает, что на пути Украины по вступлению в ЕС еще много этапов, каждый из которых может свести на нет эти шансы.

Президент Украины Владимир Зеленский одержал дипломатическую победу после того, как ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Украины. Но Владимир Путин полон решимости сделать все возможное, чтобы помешать Украине достигнуть этой цели, говорится в аналитической статье Sky News.

"Это огромный момент для Украины. У украинцев теперь есть шанс добиться цели, которую они себе поставили почти десять лет назад, когда восстали, чтобы свергнуть российское господство. И это дает им еще больше возможностей для борьбы", - пишет Sky News.

Но именно в тот день, когда лидеры ЕС встречались в Брюсселе, в Москве президент РФ Владимир Путин, выступал на пресс-конференции, где еще раз подчеркнул: его война направлена на уничтожение Украины как страны.

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"Если он одержит победу, сегодняшняя дипломатическая победа президента Зеленского не будет иметь значения; Украины не станет членом ЕС", - отмечается в статье.

И риски этого значительны, отмечает Sky News, поскольку Украина испытывает трудности с поддержкой от союзников.

"Несмотря на все поставленные Западом танки, западную подготовку и западную стратегию, контрнаступление Украины закончилось неудачей, что вызывает серьезные сомнения относительно того, что произойдет дальше. Россия извлекла уроки из своих ошибок и вооружается союзниками-автократами быстрее, чем Украина – Западом. И время на стороне Путина", - отмечается в статье.

При этом на пути Украины по вступлению в ЕС еще много этапов, каждый из которых может свести на нет эти шансы.

"Но не ошибитесь. Это большое дело для Украины – еще один важный шаг на Запад и в сторону от России. И не заблуждайтесь также относительно решимости Владимира Путина сделать все возможное, чтобы помешать этому", - подчеркивает Sky News.

Вступление Украины в ЕС - что известно

В четверг, 14 декабря, Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении принято без участия венгерского премьера Виктора Орбана, что повлекло избежание вето.

Организационные рамки переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз окончательно одобрят после воплощения всех семи рекомендаций Еврокомиссии по реформированию страны и по борьбе с коррупцией.

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