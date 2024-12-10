Два британских премьера олицетворяют два противоположных подхода в политике - умиротворение агрессора и жесткое противостояние агрессору.

После вступления в президентские полномочия Дональд Трамп будет иметь шанс выполнить свое обещание о мире в Украине. Однако есть два варианта, как он может это сделать - как Уинстон Черчилль, или как Невилл Чемберлен. Об этом авторской статье для The Hill пишет эксперт Института корейско-американских исследований Джозеф Боско.

Аналитик отмечает, что избранный в паре с Трампом вице-президент Джей Ди Вэнс уже как-то сделал скандальное заявление о том, что "ему безразлично, что произойдет с Украиной". Этим высказыванием напарник Трампа в общих чертах повторил слова Невилла Чемберлена, британского премьер-министра, который до последнего шел на уступки Гитлеру, чтобы избежать большой войны.

Говоря о территориальных претензиях Гитлера к Чехословакии и объясняя свое нежелание защищать эту страну, автор политики умиротворения говорил, что это "ссоры в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем".

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Автор публикации отметил, что подобный изоляционизм не слишком согласуется со стремлением "сделать Америку великой снова" - лозунгом, который Трамп сделал центром своей предвыборной кампании.

Джозеф Боско напоминает, что сегодня тоже есть группа стран, которые стремятся разрушить мировой порядок и не скрывают своего враждебного отношения к США. Вместо нацистской Германии, фашистской Италии и имперской Японии новую ось зла сегодня сформировали реваншистская Россия, коммунистический Китай, радикальный исламистский Иран и автаркическая Северная Корея.

"Если он сможет преодолеть свое увлечение мировыми диктаторами, Трамп будет иметь лучшие возможности, чем когда-либо имел Байден, для управления и победы над угрозой с головой гидры, которая сейчас стоит перед Западом", - отметил Боско.

Ожидания от Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, военный и политический обозреватель Евгений Дикий считает, что Дональд Трамп довольно точно будет выполнять свое предвыборное обещание. А он обещал урезать помощь Украине.

Между тем авторитетный американский журнал The Atlantic называет Трампа потенциально "великим миротворцем", который может завершить войну в Украине. Советники избранного президента уже нарабатывают сценарии, а сам он уже не так сильно восхищается Путиным.

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