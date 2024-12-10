Станцевать по граблям - это наше национальное, мы снова хотим выдать желаемое за действительное, говорит ветеран АТО.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет выполнять то, что обещал на выборах и это надо принять как данность, убежден военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий. Об этом он сказал в интервью Новинарне, говоря о том, чего ждать Украине после избрания Дональда Трампа президентом США.

"Я не понимаю, почему наши люди считают, что Дональд Трамп собирается обманывать своих избирателей. Он абсолютно четко обещал много вещей на выборах и будет выполнять то, что он обещал на выборах. Это надо принять как данность. Он не для того эти выборы выигрывал, чтобы после этого обманывать своих избирателей и делать не то, что обещал и эти избиратели от него ожидают, а то, что хотят наши украинцы", - отметил Дикий.

По его словам, те украинцы, которые говорят по-другому, выдают желаемое за действительное.

"Трамп не прекратит помощь" и ставим такой жирный знак уравнения "Мы будем жарить шашлыки". Вот Трамп, который не прекращает помощь - это ровно те же шашлыки. Результат шашлыков мы помним, но судя по всему, станцевать по граблям - это наше национальное. Мы снова хотим выдать желаемое за действительное. Вот почему Трамп не прекратит нам помощь? - "Потому что мы этого не хотим". Почему Путин на нас не нападет? - "Потому что мы этого не хотим". Это ровно одно и то же", - заявил Дикий.

Он подчеркнул, что в первый приход Трампа его в некоторой степени удалось "сбалансировать", но в этой каденции такого не будет.

"Его действительно этот Deep State, внутреннее государство, в значительной степени сдерживало во время первой каденции. Ему не дали тогда многое реализовать. И у него 4 года каденции накапливалась ненависть и к этому глубинному государству, и к тем же республиканцам старого консервативного крыла, которые ограничивали его. Он 4 года закипал. Затем произошла точка невозврата - штурм Капитолия. Тогда все эти умеренные республиканцы поступили так, как положено законопослушным гражданам - они выступили на стороне Конституции. А не на стороне своего президента, который эту Конституцию нарушил. Трамп им этого не простил. Во второй каденции Трампа не будет никаких рычагов и противовесов", - говорит Дикий.

По его словам, Трамп собирался во время своей первой каденции полностью прекратить военную помощь Южной Корее. И несколько раз у него был уже на подписи соответствующий указ, но один из помощников "просто аккуратно забирал листочек уже с подписи и где-то терял".

"Так вот, на этот раз у него выстроена целая защита. У него не будет таких помощников, которые способны забрать "неправильный листочек"", - подчеркнул Дикий.

Он считает, что "Штаты погружаются в темноту" и "это их выбор".

Дональд Трамп и Украина - что известно

Как сообщал УНИАН, будучи кандидатом в президенты Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. По его словам, он "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.

Также недавно в западных СМИ появлялись сообщения, что новоизбранный американский президент Трамп, который так и не озвучивал детали своего "мирного плана", допускает территориальные уступки со стороны украинцев. В частности, как писал WP в ноябре, Трамп может согласиться на плохую сделку по Украине, стремясь закончить войну как можно скорее.

В то же время Киев выступает за справедливый мир и настаивает, что никогда не откажется от своих территорий. Как пишет NBC News, Трампа спросили, стоит ли Киеву готовиться к уменьшению американской помощи после того, как он примет присягу. Он ответил коротко: "Возможно". Политик также отреагировал на напоминание об обещании завершить войну в Украине за 24 часа: "Я пытаюсь закончить ее, если смогу".

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