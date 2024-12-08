По словам будущего главы Белого дома, он не хочет, чтобы что-то мешало переговорам США по войне в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп не разговаривал с правителем России Владимиром Путиным после победы на выборах. Об этом он заявил в интервью каналу NBC News.

По словам будущего главы Белого дома, он не хочет, чтобы что-то мешало переговорам США по войне в Украине. На вопрос ведущей, разговаривал ли он с Путиным об окончании войны России против Украины в первые 24 часа после своей победы Трамп ответил отрицательно.

"Нет, не разговаривал. ... Не хочу об этом говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу ничего делать, что могло бы помешать переговорам", - сказал Трамп.

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Общение Трампа с Путиным: что известно

По информации The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп еще 7 ноября провел первый разговор с Путиным с момента своей победы на президентских выборах. По данным журналистов, политик призвал Москву воздержаться от эскалации в войне против Украины.

Впоследствии в украинском МИД сделали заявление по поводу вероятного разговора Трампа с Путиным. Там отметили, что Украина не была заранее проинформирована о вероятном звонке.

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