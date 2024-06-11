Отмечается, что деньги выделят уже в июне.

Европейский Союз выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Средства выделят уже в конце этого месяца.

"Сегодня я также могу объявить, что до конца этого месяца мы предоставим Украине дополнительные 1,9 миллиарда евро из нашего Украинского механизма финансирования. Это связано с комплексной стратегией реформ и инвестиций, которую одобрила Украина. Она называется "Украинский план", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

По ее словам, "Украинский план" включает реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу. При этом она указала, что "Украинский план" - основа для того, чтобы сделать Украину привлекательной для бизнеса и инвесторов и приближает страну к ЕС.

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Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что еще 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для помощи Украине в июле.

"Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 млрд евро от иммобилизованных российских активов станет доступен в июле", - указала глава Еврокомиссии.

Также она подчеркнула, что 90% этой суммы потратят на оружие для Украины.

Помощь ЕС для Украины - главные новости

1 февраля представители стран-членов ЕС приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 миллиардов евро для макрофинансовой бюджетной поддержки Украины в течение четырехлетнего периода - на 2024-2027 годы.

В частности, общий бюджет распределили на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах. Эти средства будут направляться на реализацию конкретных пунктов "Украинского плана" реформ и проектов по восстановлению инфраструктуры.

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