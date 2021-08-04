Суд по избранию меры пресечения Чаусу будет проходить в закрытом режиме. Об этом просили как адвокаты судьи, так и представители СБУ.

Заседание по избранию меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу будет проходить в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда адвокат Чауса Ростислав Кравец попросил о закрытом судебном заседании, поскольку в нем будут исследоваться обстоятельства похищения его подзащитного. С аналогичной просьбой выступили представители Службы безопасности Украины. Они отметили, что Чаус является потерпевшим по делу о его похищении, и что он считает, что к нему причастны украинские спецслужбы, а поэтому заседание должно быть закрытым.

Судья Владимир Воронько удовлетворил ходатайство защитников Чауса и представителей СБУ. Поэтому заседание будет проходить в закрытом режиме. Огласят лишь постановление по завершению рассмотрения ходатайства Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения экс-судье.

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Исчезновение и возвращение Чауса - детали

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Вечером 3 августа НАБУ задержало Чауса в клинике "Феофания".

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Дмитрий Хилюк