После заявления Владимира Зеленского о нецелесообразности выборов в ближайшее время, тема президентской гонки пока закрыта. Но надолго ли?

Самое дрянное, что сегодня делается, это когда в опросах по президентским выборам кандидаты называются, чтобы столкнуть их между собой. В частности, речь идет о Зеленском и Залужном.

Напомню, в прошлом году российские спецслужбы специально проводили целенаправленную информационно-психологическую спецоперацию на тему конфликта между Зеленским и Залужным. Не получилось. Не сработало, хотя некоторые наши оппозиционные политики это тогда поддержали. Сейчас ситуация повторяется.

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Да, возможно, в офисе президента не очень довольны тем, что статья Залужного для издания The Economist вызвала у кого-то из наших партнеров немножко эмоциональную реакцию: "Слушайте, у вас так плохо". Ведь, с точки зрения пиара и дипломатии, на внешней арене лучше выступать единым голосом. Хотя не вижу никаких больших проблем от статьи с точки зрения нанесения какого-то ущерба украинским интересам. Ведь Залужный говорит, что надо сделать, чтобы вырваться из ловушки позиционной войны.

Нашим партнерам нужно было придать более энергичный и жесткий импульс. Потому что для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, нам нужно и новое качество внешней помощи. С точки зрения продолжения борьбы с российским агрессором в позициях Зеленского и Залужного нет разницы. И те, кто сейчас пытаются противопоставить их, наносят ущерб государству и фактически выступают в роли полезных идиотов Путина.

"Вброс" народного депутата от фракции "ЕС" Владимира Арьева о якобы увольнении Залужного - это была настоящая провокация.

Нельзя в условиях войны делать такие вещи - некоторые люди из команды Петра Порошенко уже перешли любые "красные линии", ведь, фактически, они подыгрывают российской пропаганде... такие "вбросы" делаются умышленно.

Конечно, между Зеленским и Залужным есть определенная ревность, определенные тактические разногласия, потому что в условиях войны это неизбежно. Думаю, что дискуссии есть на заседании Ставки верховного главнокомандующего и на встречах. Но и Зеленский, и Залужный избегают публичных споров. Нельзя начинать внутренние конфликты.

Кроме того, надо понимать, что в офисе президента тоже не дураки. Зачем отправлять в отставку Залужного? Ведь тогда он пойдет в политику. И именно он - единственный возможный конкурент для Зеленского.

Не исключаю, что после окончания войны Залужный может пойти в политику, но сейчас у него другие задачи. А те, кто сейчас тянет его в политику, или вбрасывает эту тему в общество, действуют не в интересах страны.

Заявление Зеленского о нецелесообразности проведения президентских выборов в марте 2024 года, о "вбросах" на эту тему, было несколько эмоциональным, но на его позицию повлияли несколько факторов.

Главный - он будет влиять и дальше - это состояние войны. Если нынешняя ее интенсивность будет сохраняться, то маловероятно, что будут проведены какие-либо выборы. В таких условиях делать это неуместно и проблемно: не до внутренних соревнований, когда идет кровавая борьба с врагом.

Еще один фактор – общественное мнение. Сейчас большинство украинцев против выборов во время войны.

Аргументом против выборов в ближайшее время стало то, что эту тему начали "качать" разные люди, в частности, Алексей Арестович и представители партии "Европейская солидарность".

Для политиков и тех, кто обслуживает их избирательную кампанию, выборы - это бизнес. Здесь много заинтересованных людей. Например, Арестович может хотеть выборов, потому что ему надо засветиться, кроме того, возможно, уже есть доноры, которые готовы профинансировать его кампанию…

У партии "Европейская солидарность" другая проблема – они выборов боятся. Ведь, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Петр Порошенко проиграл бы их с очень некрасивым результатом, а Зеленский мог бы выиграть даже в первом туре. Поэтому оппозиционные кандидаты постоянно "качают" тему выборов, чтобы дискредитировать саму возможность их проведения.

Что должно произойти, чтобы выборы состоялись? К сожалению, если война затянется и будет не просто позиционной, а в течение 2-3 лет будет войной малой интенсивности (то есть без масштабных боевых действий, как было раньше на Донбассе), то в этих условиях есть шанс провести выборы, чтобы подтвердить и демократизм нашего государства, и легитимность обновленной власти. Может измениться и общественное мнение, когда украинцы будут хотеть обновления власти. К проведению выборов могут побудить и советы союзников и это, возможно, может быть связано с возникновением необходимости начать мирные переговоры (перед этим есть смысл подтвердить, что на переговоры идет власть, которая имеет мандат легитимности).

Дело в том, что Конституция Украины четко определяет, что полномочия Верховной Рады продолжаются до завершения действия военного положения. После его завершения надо проводить парламентские выборы, после чего полномочия переходят новоизбранной ВР.

А вот относительно полномочий президента Украины такой нормы нет, и это дает пространство для разных толкований.

Некоторые протягивают тезис, что полномочия президента истекают в конце мая автоматически и, якобы, их должен выполнять председатель Верховной Рады. Но это не соответствует действительности - ни в Конституции, ни в законах Украины нет нормы о том, что полномочия президента автоматически переходят председателю ВР.

На мой взгляд, чтобы решить этот вопрос, стоит обратиться в Конституционный суд Украины. В условиях войны нам нужно не политическое, а правовое конституционное, мировоззренческое решение.

Сейчас точка в теме выборов поставлена. Но вопрос об их целесообразности через определенное время возникнет снова.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"