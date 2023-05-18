Ермак на этом мероприятии подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира.

Для специального представителя правительства Китая Ли Хуэя в офисе президента Украины провели брифинг, на котором начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о ситуации на фронте и потерях врага.

Как говорится в сообщении на сайте президента Украины, по поручению президента руководитель ОП Андрей Ермак провел брифинг по текущей ситуации безопасности в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэем.

Во время мероприятия начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и заместитель руководителя ОП Роман Машовец проинформировали членов правительственной делегации КНР о ситуации на фронте, потерях врага, недавних массированных ракетных атаках России на объекты украинской гражданской инфраструктуры и вызванных ими жертвах среди мирного населения.

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В то же время Ермак поблагодарил за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины. Он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подробно рассказали о 10 пунктах формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. При этом руководитель ОП отметил, что поскольку агрессия происходит на территории нашего государства, то украинский мирный план содержит исчерпывающие ответы на все вызовы, которые создала эта война.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира", – подчеркнул Ермак.

Кроме того, во время мероприятия уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об украинских пленных – гражданских и военных, – которых удерживает Россия. Он проинформировал о нарушениях прав гражданских, военных, а также о военных преступлениях, которые совершает Россия.

Также вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал китайскую правительственную делегацию об усилиях Украины и партнеров – Турции и ООН – по продлению действия Черноморской зерновой инициативы, которую пыталась сорвать Россия. Он акцентировал на важности обеспечения беспрепятственного движения судов зерновым коридором, ведь благодаря этому поддерживается стабильность на мировом рынке продовольствия и уменьшается риск продовольственных кризисов в уязвимых странах Азии и Африки.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко и посол Украины в КНР Павел Рябикин рассказали представителям Китая об опасностях в связи с захватом Россией Запорожской атомной электростанции и подчеркнули, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована, как это предусматривает украинская формула мира.

Визит спецпредставителя Китая в Украину - что известно

12 мая стало известно, что в рамках намерений Пекина стать посредником по прекращению войны спецпредставитель Китая посетит Украину. Этим посланником выступил бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

Впоследствии Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Хуэй посетил Украину для "обмена мнениями" относительно китайско-украинских отношений и прекращения войны.

В разговоре с высшим руководством страны он изложил позицию Китая по прекращению войны в Украине, которая основывается на "мирном плане", предложенном китайским лидером Си Цзиньпином. Хуэй подчеркнул, что Пекин готов участвовать в мирном регулировании на основе своего плана.

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