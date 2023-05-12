У китайского спецпосланника большое европейское турне, в ходе которого он должен запустить процесс мирного урегулирования.

В понедельник специальный посланник Китая Ли Хуэй отправится в Украину, а также посетит Россию и другие европейские страны в рамках планов Пекина стать посредником по дипломатическому урегулированию развязанной россиянами войны. Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет Bloomberg.

Отмечается, что помимо Киева и Москвы спецпосланник по евразийским делам посетит также Варшаву, Париж ​​и Берлин.

"Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая делу содействия диалогу и в полной мере демонстрирует, что Китай твердо стоит на стороне мира", — заявил Вэньбинь.

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Посреднические усилия Китая – что известно

С самого начала российского вторжения РФ в Украину Китай уверял, что придерживается нейтралитета в этом конфликте. В апреле этого года министр иностранных дел КНР Цинь Ган публично заявил, что Пекин не будет поставлять оружие ни одной из сторон.

На годовщину российского вторжения в Украину Китай также представил свой "мирный план", ключевым пунктом которого было "уважение суверенитета всех стран". Правда, в документе не оказалось пункта, требующего вывести российские войска с суверенной территории Украины.

В конце апреля Зеленский и лидер Китая впервые с момента вторжения смогли провести прямой разговор по телефону. Сразу после этой беседы было объявлено, что Украина отправит в Китай нового посла, а Китай – своего спецпредставителя в Украину.

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