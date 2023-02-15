Элитную квартиру площадью 100 кв м брат руководителя ОП купил за 1 млн 162 тыс. 807 грн., тогда как рыночная ее стоимость колеблется в пределах 6 млн грн.

В 2022 году брат заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь купил квартиру и земельный участок в Карпатах по заниженной цене.

Как говорится в журналистском расследовании "Украинской правды", покупка обошлась Игорю Смирнову в $250 тыс. "Брат Андрея Смирнова Игорь Смирнов в прошлом году приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, автомобили Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл", - говорится в расследовании.

Согласно данным расследования, стоимость паркоместа в Киеве составляет около $20 тыс., а Смирнов приобрел его за 60 тыс. грн.

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А элитную квартиру площадью 100 кв м в жилом комплексе "Авалон-37" брат руководителя ОП купил за 1 млн 162 тыс. 807 грн., тогда как рыночная стоимость такой квартиры составляет примерно 6 млн грн.

Еще одна покупка Смирнова - 10 соток земли в селе Поляна. Рыночная стоимость одной сотки здесь достигает $3 тыс,., но брат руководителя ОП купил 10 соток за 10 тыс. 600 грн.

Что касается автомобилей и мотоцикла, то их общая стоимость составляет $125 тыс.

Андрей и Игорь Смирновы в комментарии изданию не смогли объяснить, где взялись деньги на покупку всего этого имущества. По словам Андрея Смирнова, его брат одалживал деньги, и часть денег одолжил именно он. Относительно квартиры, Игорь Смирнов утверждает, что планировал покупать недвижимость в Киеве, но из-за войны передумал и купил во Львове.

Происхождение денег он объяснил бизнесом - перепродажей автомобилей, что дает ему дополнительный доход. При этом Андрей Смирнов сказал, что его брат нигде официально не работает.

Андрей Смирнов на странице в соцсети уже отреагировал на расследование. Он обвинил автора расследования в необъективности. "Дав себя использовать один раз, это рискует стать своеобразным стандартом", - написал Смирнов, добавив, что он знает, кто получит выгоду от такого расследования.

Как нардепы "забывают" декларировать свое состояние

3 ноября 2022 года Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора открыть дело по народной депутатки из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой относительно ее возможного незаконного обогащения. Она получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустирован 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но его официальные доходы не позволяли делать такие подарки.

А 23 декабря стало известно, что в Украине будут судить действующего народного депутата, который не задекларировал съемную квартиру.

8 февраля этого года в суд направлено дело народного депутата от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова о недекларирование имения в Испании.

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