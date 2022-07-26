С 1 сентября 2021 года украинцы имеют право задекларировать принадлежащие им активы, но с которых не были уплачены налоги и сборы.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект о продлении налоговой амнистии на полгода, до марта 2023 года.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Из-за войны действие "налоговой амнистии" будет продлено на полгода - до 1 марта 2023 года. Ранее (до войны) предполагалось, что налоговая амнистия продлится только до 1 сентября этого года", - написал он.

Соответствующее решение принял парламентский комитет на своем заседании.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному единоразовому декларированию активов физлиц, которая должна была продлиться год - до 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября 2021 года граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

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