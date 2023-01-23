В "Слуге народа" призывают правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку.

39-летний народный депутат Павел Халимон, который приобрел особняк в центре Киева, будет уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. "Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет освобожден от должности заместителя председателя нашей фракции", - заявил Арахамия.

Также он отметил, что фракция "Слуга народа" призывает правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку таким действиям народного депутата.

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"Если был нарушен закон – значит за это нужно понести наказание", - заявил Арахамия.

Ситуация с домом Халимона

Как известно из расследования интернет-издания "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Халимон приобрел имение в центре Киева на Печерских холмах возле ботанического сада им. Гришка.

По данным издания нардеп купил имение летом 2022 года, то есть в самый разгар войны в Украине.

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