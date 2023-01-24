В САП отметили, что ознакомились с журналистским расследованием и считают, что сумма, за которую был приобретен дом, значительно превышает законные доходы надепа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Офис генпрокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту незаконного обогащения против депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона.

Как говорится в ответе САП Укринформу, это обращение направлено генпрокурору в связи с данными, которые появились в СМИ в относительно имения Халимона. Уголовное дело планируют возбудить по ст. 368-5 Уголовного кодекса ("незаконное обогащение").

В САП отметили, что ознакомились с журналистским расследованием и считают, что "изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы".

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В САП напомнили, что, согласно действующему законодательству, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований вносит генпрокурор.

Ситуация с домом Халимона

Как известно из расследования СМИ, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Халимон приобрел имение в Киева на Печерских холмах возле ботанического сада им. Гришка.

Нардеп купил имение летом 2022 года, то есть в разгар войны в Украине. Дом вместе с земельным участком площадью 10 соток стоил 10 млн 300 тыс. грн, из которых стоимость дома составляла 6,5 млн гр, а участка – 3,8 млн грн. Однако, согласно сайтам по продаже недвижимости, дома вблизи Ботанического сада стоят 50-60 млн грн.

По данным закрытого реестра, владельцем является не Халимон, а Котеленец Анастасия Николаевна. В то же время журналисты издания подтвердили, что Халимон постоянно проживает в этом доме.

Реагируя на это расследование, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января заявил, что Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

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