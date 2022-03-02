Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель созвал на 4 марта заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел при участии главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы и других трансатлантических партнеров.
Об этом высокий представитель ЕС сообщил в Twitter.
"Я созвал чрезвычайное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел на пятницу и пригласил присоединиться к нам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, государственного секретаря США Энтони Блинкена, государственного секретаря иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - заявил Боррель.
Высокий представитель ЕС добавил, что ЕС и трансатлантические партнеры вместе выступают против вторжения России в Украину и солидарны с Украиной.
Война против Украины:
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