В нашей стране на протяжении последних двух лет к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечены более 5 тысяч человек, отметила генпрокурор.

Генпрокурор Ирина Венедиктова похвасталась успехами в борьбе с коррупцией в текущем году.

Соответствующее сообщение по результатам своего выступления на сегодняшней конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" она разместила на своей странице в Facebook.

Венедиктова добавила, что всего в течение последних двух лет к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечены более 5,6 тыс. человек, среди них 111 депутатов всех уровней.

Она констатировала "увеличение в этом году на 17,5% количества направленных в суд коррупционных уголовных производств – около 3 тыс., и на четверть – количество лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд, а это 3,5 тыс.".

Читайте такжеВенедиктова не считает себя человеком Зеленского"Существенно усилено противодействие организованным формам преступности и обезврежено вдвое больше организованных групп с коррумпированными связями – почти шесть десятков, половина из которых действовали в органах власти и управления. На треть в этом году также увеличилось количество лиц, в отношении которых приговоры вступили в законную силу – сейчас это восемь сотен осужденных за коррупционные преступление", – отметила генпрокурор.

Ранее Ирина Венедиктова назвала 2021 год прорывным по количеству приговоров по делам Майдана.

Генпрокурор сообщила, что впервые сотрудники киевского "Беркута" осуждены к реальному лишению свободы за преступления в день разгона студенческого Майдана.

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Автор: Дмитрий Хилюк