Лидером электоральных симпатий остается партия "Слуга народа".

"Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС" и "Сила и честь" прошли бы в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в конце июля.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В частности, отмечается, что, если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в парламент прошли бы 5 партий. Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (20,2% среди тех, кто определился с выбором) и "ОПЗЖ" (18,3%).

Далее идут с примерно одинаковой поддержкой (в пределах погрешности) "Батькивщина" (16%) и "ЕС" (14,2%). Сверх проходного барьера набирает также "Сила и честь" (6,3%), а "Украинская стратегия Гройсмана" приближена к нему (4,7%). По сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.

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***Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения 24 июля - 1 августа. Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2 тыс. 028 респондентов. Опрос проводился в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

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Автор: Константин Гончаров