Издание отметило, что украинский президент сумел заручиться поддержкой борьбы своей нации всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

В комментарии к рейтингу говорится, что украинский президент в течение 10 месяцев возглавляет сопротивление против вторжения РФ. В течение этого времени ВСУ удалось вытеснить российские войска из-под Киева и вернуть единственный захваченный областной центр - Херсон.

Кроме того, авторы рейтинга вспомнили, что Зеленский отказался от предложения США помочь ему уехать из Украины в начале войны. Авторы рейтинга также выразили восхищение вечерними обращениями президента в соцсетях, в которых "он убеждает украинцев, что они победят".

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"Зеленский, который получил известность как актер, сыграв президента в популярном сериале, применил свои таланты артиста в выступлениях перед парламентами стран всего мира и заручиться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало", - говорится в комментарии.

Издание отметило, что война еще далека от завершения. "Президент России Владимир Путин намекнул, что может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться заставить Украину и Запад заключить соглашение, которое позволит ему сохранить часть оккупированных территорий", - отметило издание.

Признание Владимира Зеленского в мире

Европарламент 14 декабря наградил украинцев и президента Владимира Зеленского премией им. Сахарова.

А авторитетный журнал Time назвал персоной года Владимира Зеленского и "дух Украины". Журналисты отмечали, что успех Зеленского как лидера военного времени зависел от того, что смелость "заразна".

Издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года. Издание отметило, что европейские лидеры стремятся посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

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