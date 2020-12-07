На выборах председателя Харьковского областного совета самая большая фракция «Блок Кернеса – Успешный Харьков», которая по итогам местных выборов получила 46 депутатских мандатов, будет поддерживать только своего кандидата - Сергея Чернова, занимавшего этот пост до последнего времени.

Об этом в эксклюзивном интервью УН заявил Степан Масельский, депутат облсовета и кандидат от этой же фракции на пост заместителя председателя.

«Блок Кернеса – Успешный Харьков» одержал более, чем убедительную победу на выборах, мы выдвинули нашего кандидата в председатели облсовета – глубокоуважаемого мной Сергей Чернова. «За» проголосовали 43 человека из 46, точнее из 45, поскольку сам Сергей Иванович не голосовал. Это зафиксировано и скреплено подписями в протоколе заседания фракции от 17 ноября 2020 г. То есть от «Блока Кернеса – Успешный Харьков» есть голоса только за Чернова, мы убеждены, что это оптимальный вариант для региона», - сообщил политик.

Сергей Чернов - глава Харьковского облсовета по состоянию на момент проведения осенних местных выборов. Доктор наук по государственному управлению, три высших образования, заслуженный работник сельского хозяйства Украины, награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени. Представитель Украины в Бюро CORLEAP (Конференции местных и региональных властей стран Восточного партнерства), почетный гражданин города Харькова и Красноградщины.

Аналогичную информацию относительно позиции «Блока Кернеса – Успешный Харьков» сообщают и источники в Telegram: «Блок Кернеса будет голосовать только за своего кандидата в председатели Харьковского областного совета - Сергея Чернова… Менять свое мнение «успешные» не собираются. В Блоке Кернеса убеждены, что определять, кто именно возглавит Харьковский областной совет, должны уполномоченные своими избирателями победители местных выборов, а не участники закулисных договорняков в столице. Вполне понятная позиция, учитывая, что у «успешных» в облсовете 46 мандатов, а у «Слуг» 17».

Как известно, по итогам осенних выборов в Харьковской областной совет прошли 5 политических сил: «Блок Кернеса-Успешный Харьков» (46 депутатов), ОПЗЖ (29), «Слуга Народа» (17), Блок Светличной «Разом» (17) и «Европейская солидарность» (11).

Решением Харьковской областной территориальной избирательной комиссии, первая сессия Харьковского облсовета назначена на 11 декабря 2020 года.

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Автор: УНИАН