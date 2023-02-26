Глава украинского правительства назвал единственный компромисс, который возможен в войне с РФ.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль оценил шансы украинской нации объясниться с российским обществом после той кровопролитной войны, которую власти РФ развязали против Украины. Как известно, сейчас лидер РФ Владимир Путин настраивает россиян на затяжную войну.

В своем интервью немецкому Focus, чиновник отметил, что к такому сценарию украинцы не будут готовы даже через сто лет, ведь россияне должны для этого внутренне измениться.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - сказал он.

Также Шмыгаль назвал единственный компромисс, на который правительство Украины готово пойти в войне с Россией - это полный вывод вражеских войск с нашей территории к границе 1991 года. Он отметил, что для этого россияне сначала должны прекратить стрелять и вести агрессию против украинского народа.

"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, который шантажирует весь мир", - заявил Шмыгаль.

При этом глава Кабмина Украины исключил возможность прекращения кровопролития через "заморозку" конфликта между Украиной и РФ. Он считает, что это только пойдет на пользу агрессору и спровоцирует другую, еще более масштабную войну - для Украины это неприемлемо.

Украинцы значительно больше начали верить в победу над россиянами

Напомним, что к годовщине полномасштабной войны между РФ и Украиной в обществе значительно возросла вера в победу ВСУ над оккупантами. Соответствующий опрос провела Социологическая группа "Рейтинг".

Если накануне событий февраля 2022 года лишь 56% населения верило в способность Украины противостоять агрессии РФ, то сейчас такая уверенность есть у 95% опрошенных украинцев.

Отметим, что на такие позитивные мысли общество вдохновляет, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. 24 февраля 2023 года он заявил, что Украина может одержать победу над РФ уже в этом году.

Также о такой вероятности заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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