Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили предоставление дополнительной помощи Украине.
Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса по итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы.
"Они обсудили скоординированные усилия по оказанию дополнительной помощи в сфере безопасности и гуманитарной поддержки перед лицом неспровоцированного и намеренного вторжения России, и в частности ее страшных атак, наносящих ущерб населенным центрам", - говорится в заявлении.
Среди прочего Блинкен и Кулеба обсудили текущие дипломатические усилия, чтобы остановить войну президента Российской Федерации Владимира Путина, которую он выбрал.
Блинкен повторно выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.