Главы внешнеполитических ведомств США и Украины проведи разговор в отношении усилий, направленных на прекращение войны Путина против Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили предоставление дополнительной помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса по итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы.

"Они обсудили скоординированные усилия по оказанию дополнительной помощи в сфере безопасности и гуманитарной поддержки перед лицом неспровоцированного и намеренного вторжения России, и в частности ее страшных атак, наносящих ущерб населенным центрам", - говорится в заявлении.

Среди прочего Блинкен и Кулеба обсудили текущие дипломатические усилия, чтобы остановить войну президента Российской Федерации Владимира Путина, которую он выбрал.

Блинкен повторно выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

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