По словам Ярославского, акционеров предприятия не допускают к управлению, почти 1000 сотрудников уволены из-за финансовых трудностей завода.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский прибыл во вторник, 19 января, на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич" - авиастроительного предприятия, развитием которого бизнесмен собирается заниматься.

Как впоследствии сообщили адвокаты, завтра его снова пригласили прибыть в СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, Ярославский дал несколько комментариев журналистам.

"Ситуация очень простая: я акционер и хочу принимать участие в управлении предприятием, которое приобрел вместе с китайскими инвесторами (компанией Skyrizon - УНИАН). С 2010 года ПАО "Мотор Сич" не государственное предприятие, а с 2015 - даже не стратегическое. Но, видимо, наши государственные мужи этого не знают, раз дают задачу разобраться с приватизацией "стратегического" предприятия", - заявил Ярославский перед допросом в СБУ.

На вопрос журналистов о том, не связывает ли он действия украинских силовиков с санкциями США в отношении китайских компаний, Ярославский иронично ответил, что не видит в этом причин, и добавил, что сам находится в санкционном списке, но Российской Федерации.

"Поэтому какие-либо опасения спецслужб, что я могу что-то вывезти в Россию – исключено, я сам туда не въездной", - добавил он.

В то же время, по его словам, из-за недопуска акционеров к управлению ПАО "Мотор Сич" имеет финансовые проблемы и постепенно приходит в упадок. Кроме того, порядка 10 тысяч работников предприятия уже лишились рабочих мест.

"Эта ситуация мне очень напомнила то, с чем мы столкнулись 5 лет назад на ХТЗ (Харьковский тракторный завод - УНИАН). Все как под копирку: СБУ, измена родине и так далее. Но история нас рассудила: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", а все обвинения лопнули как мыльные пузыри", - подчеркнул Ярославский.

Напомним, в августе 2020 года группа DCH сообщила о намерении развивать украинское авиастроение и, в частности, ПАО "Мотор Сич". Партнером DCH в этом проекте является компания Skyrizon (КНР). В настоящее время "Мотор Сич" контролирует экс-собственник предприятия Вячеслав Богуслаев, который возглавляет его с 90х и 5 лет назад продал свои акции китайцам. СБУ пока не сообщает дату допроса Богуслаева.

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем ареста акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

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Как сообщал УНИАН, 4 августа 2020 года группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич". В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию с продажей контрольного пакета акций "Мотор Сичи" в числе других подобных предприятий и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью "Радио Свобода" призвал не политизировать ситуацию и решать вопрос в судебном порядке.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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Автор: УНИАН