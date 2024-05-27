Европейская бизнес Ассоциация (EBA) обратилась к председателю ВРУ Руслану Стефанчуку и главам депутатских фракций с просьбой не поддерживать законопроект №11195 - о механизме защиты права собственности третьих лиц.

"Законопроектом предлагается предоставить полномочия органам государственной власти принимать решение об обращении взыскания в доход государства 100% пакета акций или других ценных бумаг, прямо принадлежащих юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокировки активов, в случае, если определенный размер участия в таком пакете лица, к которому применена санкция в виде блокировки активов, составляет менее 25%. В случае если подсанкционное лицо владеет 25% и более акций - отчуждение будет происходить путем обращения с соответствующим заявлением в суд", - отмечает EBA.

По мнению экспертов ассоциации, хотя проект закона содержит название относительно механизма защиты права собственности третьих лиц, по своей сути он призван установить новый правовой механизм взыскания в доход государства акций, и не только подсанкционных лиц, а и неподсанкционных.

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"То есть, достаточно любого одного миноритарного акционера у предприятия, на которого СНБО будет наложены санкции, и это предоставляет Камбину право на присвоение долей, принадлежащих и неподсанкционным лицам. Никакого прозрачного и быстрого механизма восстановления прав собственности всех других неподсанкционных акционеров проектом закона вообще не предусмотрено", - отмечается в сообщении.

Не выглядит убедительной и приведенная в проекте закона попытка установить специальную процедуру восстановления прав неподсанкционных лиц через открытие специального условного счета. Кроме того, все акционеры, в том числе неподсанкционные лица лишаются права участия в юридическом лице и управления им, что почти наверняка приведет к остановке работы бизнеса.

"Подобные законодательные предложения не могут иметь место в демократическом правовом государстве, поскольку они не только не защищают акционеров, а создают широкие возможности для противозаконного вмешательства государства в право собственности и другие имущественные и неимущественные права. В случае принятия проекта закона будут нарушены основные конституционные права неопределенного круга лиц, и международные обязательства нашего государства, а Украина потеряет любые инвестиционные перспективы. Тем более в такое очень непростое для страны время", - резюмирует ассоциация.

Напомним, в конце апреля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11195 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма защиты права собственности третьих лиц". Законопроект может установить завуалированное присвоение соответствующих активов государством и лишение права собственности и управления юридическим лицом теми учредителями, к которым даже не применялись санкции. Это нанесет большой вред инвестиционному климату Украины.