По ее словам, вопрос безвиза требует прежде всего внутренней работы в Украине.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о критериях, которым должна соответствовать Украина, чтобы начался процесс возможного получения безвизового режима с Соединенными Штатами.

"Я когда ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель - приблизиться к безвизовому режиму. Очень четко, с одной стороны, понятно, каким критериям страна должна отвечать для того, чтобы получить безвизовый режим", - отметила дипломат в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

По словам Маркаровой, это касается, в частности, таких вопросов, как защита границ и обмен информацией между странами. Отдельным критерием дипломат выделила процент отказов по туристическим визам и как часто украинцы по ним нелегально остаются в США.

"Это касается как и вопросов внутри страны, так и защиты границ, обмена информацией между нашими странами, как быстро мы сообщаем о наших потерянных или украденных паспортах - есть такой перечень конкретных вопросов. И есть, конечно, критерии, которые касаются процента отказов по туристическим визам. Как часто граждане Украины, когда едут по туристическим визам, остаются нелегально в стране. Вот над этим показателям нам надо работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами. Мы этот вопрос постоянно поднимаем, и для меня это безусловно приоритет", - рассказала Маркарова.

Относительно обмена информацией дипломат отметила, что Украина и США подписывают документы, которые в будущем помогут с этим вопросом.

Посол подтвердила, что вопрос безвиза с США - это вопрос внутренней работы в Украине.

"Поэтому над этими вопросами и Министерство иностранных дел очень активно работает, и другие органы также", - подытожить Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, в начале 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сейчас упрощение визового режима для путешествий в США невозможно.

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