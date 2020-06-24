"Поклялись, что не говорили": нардеп Аллахвердиева отреагировала на слова коллег о "корабельной сосне"

По словам депутата, речь шла о потенциальных кандидатах на местных выборах.

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева прокомментировала скандальную ситуацию, которая возникла после публикации разговора ее коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии.

На своей странице в Facebook она отметила, что обнародованная запись является монтажом.

"СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается моё имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах", - написала она.

По ее словам, "в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими порочными приемами для сведения политических счетов".

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"Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы не креативили оппоненты - останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы", - заверила депутат.

В комментарии изданию "Страна" нардеп сказала следующее: "Внешность и личную жизнь женщины, как правило, обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют".

Как сообщал УНИАН, внезапный диалог произошел между нардепами в Николаеве во время брифинга, когда оба полагали, что микрофоны выключены. "Такая поддутая, конечно. Тюнинг too much. В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т триста встреч за 4 месяца и выигрывает. Она такая вживую, энергетика", - сказал Корниенко Арахамии. Впоследствии он заявил, что речь шла не о Аллахвердиевой.

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