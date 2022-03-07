Это нападение можно расценивать как грубое нарушение международного права и агрессию.

Депутаты Милли Меджлиса назвали недопустимым обстрел здания Почетного консульства Азербайджана в Харькове российскими военными.

Об этом сообщает местное издание Report.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов подчеркнул, что это нападение можно расценивать как грубое нарушение международного права. В результате атаки здание диппредставительства получило серьезные разрушения, автомобиль сотрудника консульства серьезно пострадал.

"Согласно международному праву, территория, на которой расположено здание консульства, считается собственностью Азербайджана. Обстрел нашего консульства недопустим. Потому что здание - не военный объект. Здесь действовало консульство. Это нападение можно расценивать как грубое нарушение международного права и агрессию. Азербайджанская сторона ждет объяснений от тех, кто совершил это преступление", - отметил он.

Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Фазаиль Агамалы подчеркнул, что Россия врет, говоря о том, что атакует только военные объекты. Он отметил, что Россия разрушает не только военные объекты, но и детские сады, школы и жилые дома.

"К сожалению, кроме ядерного оружия, Россия использует все возможности своего военного потенциала, чтобы уничтожить Украину. Официальные заявления России, что удары наносятся только по военным объектам, не имеют ничего общего с реальностью", - сказал он.

Напомним, консульство Азербайджана в Харькове на улице Ярослава Мудрого открылось в 2014 году. Вечером в воскресенье, 6 марта, стало известно о его обстреле оккупантами.

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