По его словам, сегодня состоялось судебное заседание по делу о его экстрадиции.

Во вторник, 24 сентября, в Лондоне задержали объявленного в розыск в Украине народного депутата Артема Дмитрука.

Вечером он опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявляет, что Украина требует срочно экстрадировать его в страну. По его словам, уже прошло судебное заседание по этому делу. Других деталей нардеп не сообщил.

"Зеленский требует моей срочной экстрадиции. Сегодня в рамках этого процесса я был задержан сотрудниками правоохранительных органов - после этого состоялось судебное заседание. Скажу одно: я буду оставаться с вами на связи", - сказал Дмитрук.

Дмитрук выехал из страны

Напомним, в конце августа СМИ сообщили, что нардепа Артема Дмитрука заметили в Молдове. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

Сам нардеп говорил, что его близких дважды пытались похитить в Европе. Также он заявляет, что за ним несколько месяцев следили спецслужбы и некие организованные преступные группы.

Решение о выезде он принял в день, когда украинский парламент принимал закон о запрете УПЦ МП. По его словам, это временная и вынужденная мера.

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