Он добавил, что уже знает, кто причастен к этому.

Народный депутат Артем Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе. Об этом он написал сегодня в Telegram.

"Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостинцы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", - заявил депутат.

Дмитрук сообщил, что было написано заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте "по указанным нами лицам".

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"Все они, их автомобили были установлены. Также были установлены факты слежки за моей семьей в гостинице, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту. Сегодня мне стало известно, кто это делал, и какие цели преследовал. Об этом расскажу позже!", - написал Дмитрук.

Пересечение границы Дмитруком

Вчера в Государственном бюро расследований сообщили, что возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком.

В ГБР отмечали, что проводятся неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и сотрудников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

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