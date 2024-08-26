Народный депутат Артем Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе. Об этом он написал сегодня в Telegram.
"Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостинцы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично", - заявил депутат.
Дмитрук сообщил, что было написано заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте "по указанным нами лицам".
"Все они, их автомобили были установлены. Также были установлены факты слежки за моей семьей в гостинице, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту. Сегодня мне стало известно, кто это делал, и какие цели преследовал. Об этом расскажу позже!", - написал Дмитрук.
Пересечение границы Дмитруком
Вчера в Государственном бюро расследований сообщили, что возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком.
В ГБР отмечали, что проводятся неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и сотрудников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.