Языковые квоты на показ фильмов "с каждым днем все добавляются и добавляются", заявил нардеп.

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает дискуссионным вопрос дубляжа советских фильмов на украинском языке.

Об этом говорилось в эфире Свобода Савика Шустера 22 октября.

Он напомнил, что в закон о языке, который и предусматривает такие нормы, некоторые из депутатов хотели внести правки, но из-за сопротивления общественности этого сделать не удалось.

Читайте такжеДепутат ОПЗЖ сделал невестку помощницей: только ей может доверить "конфиденциальные вопросы"Нардеп заявил, что языковые квоты на показ фильмов с каждым днем все добавляются и добавляются".

"У нас не хватило политической воли. У нас реально преследовали даже националистические организации тех людей, которые хотели ослабить эти нормы. Мы будем иметь эту дискуссию все равно. Я понимаю ваш вопрос, вашу боль. Однако, пока закон такой, то все должны жить по закону", – сказал депутат.

Языковой закон был принят в апреле 2019 года, с тех пор постепенно начали вступать в силу отдельные положения документа. В частности, с июля 2021 года все фильмы на иностранном языке (в том числе на русском) могут демонстрироваться только при условии украинского дубляжа.

Как писал УНИАН, в этом эфире Арахамия поспорил с представительницей подсанкционного сайта "Страна", обвинив СМИ в финансировании из России.

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Автор: Виолетта Орлова