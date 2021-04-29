28 апреля в Киеве прошел Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии «Галичина».

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал заявление фракции по случаю марша в честь дивизии СС «Галичина».

Об этом он заявил журналистам «Страны».

"У нас сегодня будет заявление от партии по этой теме. И, мне кажется, это невозможно делать в демократической стране. Такие вещи запрещены законом Украины", - прокомментировал он вчерашнюю акцию.

Также нардеп объяснил, почему партия заранее не отреагировала на проведение марша.

«Сейчас в стране так много вещей случается, что следить за анонсами каких-то маленьких радикальных групп и на это реагировать не было возможности», отметил Арахамия.

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Марш в честь "Галичины" в Киеве

Вечером 28 апреля на Арсенальной площади в Киеве начался Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии «Галичина». Активисты заявляли, что это первое в независимой Украине шествие, которое проходит в столице в честь создания дивизии "Галичина".

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие через центр города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Еще до начала шествия один из присутствующих начал выкрикивать лозунги против марша (в частности - "эсэсовская сволочь"), однако полиция отвела его с места происшествия, чтобы избежать конфликтов.

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Автор: Иван Бойко