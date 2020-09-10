Следователи уже направили Андрею Богдану повестку о вызове.

Бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

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Следователи объяснили вызов тем, что Богдан в интервью 9 сентября обнародовал информацию о наличии у высших должностных лиц тайных связей с российскими спецслужбами.

Озвученные Богданом договоренности высших должностных лиц с Кремлем касались, в частности, вопросов статуса Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленных.

«Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля», – говорится в сообщении бюро.

Следователи уже направили Андрею Богдану повестку о вызове.

9 сентября в эфир вышло только одно интервью с Андреем Богданом 0 Дмитрия Гордона. Тогда экс-глава ОПУ рассказал журналисту, в частности, о его отношениях с Зеленским и гневно вспоминал действующего руководителя офиса Андрея Ермака, обвинив того в сотрудничестве на российскую разведку.

Утром 10 сентября Богдан заявил, что из-за угроз после интервью был вынужден перейти украинско-румынскую границу.

Что известно об Андрее Богдане

Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года. Впоследствии учреждение переименовали в Офис президента.

Свое политическое сотрудничество с Владимиром Зеленским Андрей Богдан начал как его юридический советник в предвыборной кампании. В одном из интервью заявлял, что именно он уговорил Владимира Зеленского идти в президенты.

11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОПУ.

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Автор: Яна Ставская