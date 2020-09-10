Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в сети сообщил, что "покинул Украину из-за "физической угрозы" после вышедшего его интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.
При этом никакой информации, подтверждающей пересечение границы, экс-руководитель Офиса президента не привел. Поэтому многие предположили, что Богдан пошутил.
"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу", - написал он.
Богдан отметил, что за всеми его "приключениями" теперь можно следить в Telegram-канале "Тесла Богдана".
Читайте такжеСаакашвили рассказал о нашумевшем фото с Богданом
"Сильно. Вопрос, румынскую границу перешёл Андрей или Богдан?)", "Это шутка?", "Уже перешел? Хороший пиар Telegram-канала", - пишут в комментариях.
О чем Богдан рассказал интервью:
- Богдан заявил, что Владимир Зеленский улучшил свой украинский язык благодаря ему.
- Андрей Богдан заяви, что украинские власти "жестко кинули" президента РФ Путина.
- Богдан рассказал, как и когда убеждал Зеленского идти в президенты.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram