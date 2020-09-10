Богдан написал, что выехал из Украины после интервью Гордону: в сети гадают, не пошутил ли экс-глава ОП.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в сети сообщил, что "покинул Украину из-за "физической угрозы" после вышедшего его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

При этом никакой информации, подтверждающей пересечение границы, экс-руководитель Офиса президента не привел. Поэтому многие предположили, что Богдан пошутил.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу", - написал он.

Богдан отметил, что за всеми его "приключениями" теперь можно следить в Telegram-канале "Тесла Богдана".

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"Сильно. Вопрос, румынскую границу перешёл Андрей или Богдан?)", "Это шутка?", "Уже перешел? Хороший пиар Telegram-канала", - пишут в комментариях.

О чем Богдан рассказал интервью:

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Автор: Ольга Робейко