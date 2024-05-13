Неожиданное назначение Путиным Белоусова на должность руководителя министерства обороны указывает на то, что Путин хочет серьезных изменений в подходах к своему двухлетнему вторжению в Украину.

В своем последнем публичном выступлении в четверг в качестве министра обороны России Сергей Шойгу приветствовал Владимира Путина на вершине мавзолея Ленина на Красной площади, одетый в генерал-майорскую форму, украшенную медалями.

Андрей Белоусов, назначенный в воскресенье его преемником, скроен из другой ткани. Экономист, получивший советское образование, Белоусов ни дня не служил в армии и служил Путину, президенту России, на различных должностях в качестве гражданского советника по экономике, пишет Financial Times.

Неожиданное назначение Путиным Белоусова на должность руководителя министерства обороны указывает на то, что Путин хочет серьезных изменений в подходах к своему двухлетнему вторжению в Украину, по мнению людей, знающих обоих этих людей, а также российских аналитиков.

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Назначение Белоусова, поборника этатистской промышленной политики и технократа, не имеющего собственной властной базы, указывает на то, что Путин хочет более тесного контроля над рекордными российскими оборонными расходами в 10,8 трлн руб. сказали люди, которые его знают.

"Он абсолютно не испорчен. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами", - сказал человек, знавший Путина и Белоусова на протяжении десятилетий.

"Белоусов [ . . .] не будет претендовать на то, чтобы руководить армией как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает", - добавил собеседник.

Сын выдающегося советского экономиста, Белоусов работал в академических кругах, прежде чем присоединиться к правительству в 1999 году. В дальнейшем он занимал различные должности, в том числе министром экономического развития, экономическим советником Путина и, совсем недавно, первым заместителем премьер-министра.

На протяжении всего этого времени Белоусов последовательно выступал за сильную роль государства в экономике и стимулирование ее роста за счет государственных инвестиций, низких процентных ставок и мягкой налогово-бюджетной и кредитной политики.

Это часто ставило его в противоречие с другими ведущими технократами, такими как глава центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, чья ястребиная денежно-кредитная и фискальная политика помогла России выдержать западные санкции.

"Белоусов был среди тех, кто считал государство основной движущей силой всего - и в то же время он анализировал те же данные, что и мы, в отличие от большинства других прогосударственных экономистов, которые просто жонглировали абстракциями", - сказал Константин Сонин, экономист и профессор Чикагского университета.

Когда Белоусов поступил на госслужбу, "солдат Путина" взял на себя роль "макроэкономиста" в нем, по словам Сонина, который находится в розыске российского правительства за критику Кремля и знает Белоусова более 20 лет.

По мере того как его авторитет рос, Белоусов стал видным сторонником такой политики, как введение налогов на непредвиденные доходы для российских экспортеров сырьевых товаров, особенно для ее металлургической промышленности, и контроль за движением капитала.

"Он не тупой. У него математический склад ума, но менталитет довольно советский. У него эта глупая идея справедливости. Если кто-то зарабатывает много денег, то надо их отобрать. На мой вкус, это немного похоже на Китай", - сказал бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.

Многие в патриотическом сообществе "Z-блогеров" и прокремлевских военных корреспондентов государственных СМИ, регулярно критиковавших коррупцию в армии в первый год войны и обвинявших во многих фронтовых неудачах России плохое управление, приветствовали новость о назначении Белоусова. Высоко оценивая его экономический опыт, они представили его как фигуру, которая наведет порядок в министерстве обороны.

Хотя Шойгу сохранил свой пост после унизительных неудач на поле боя, в последнее время его роль оказалась под еще большим давлением из-за коррупционных скандалов в сфере оборонных закупок.

На прошлой неделе российские службы безопасности арестовали одного из его ближайших помощников, заместителя министра Тимура Иванова, по обвинению в коррупции, что является признаком того, что дни Шойгу на этом посту сочтены.

Александра Прокопенко, бывший сотрудник Центрального банка, сказала, что назначение Белоусова означает, что кабинет министров и министерство обороны будут более тесно координировать расходы.

"При Шойгу это выглядело так, будто Сергей Кужегетович [Шойгу] просто подошел к кабинету министров и вынул деньги. Белоусов будет другим. Но военные расходы могут скорее увеличиться, чем снизиться. Белоусов - видный сторонник роли промышленности в экономике, поэтому он полностью за накачку экономики деньгами через оборонный сектор", - сказала Прокопенко.

Назначение Белоусова вместо Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин 12 мая предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. Как сообщает Совет Федераций РФ, поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Аналитики Института изучения войны считают, что правитель РФ Владимир Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

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