Александр Кочетков

Президент Зеленский заявил, что если встречу лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе не удастся организовать, он проведет встречи с лидером каждой из стран в отдельности. Следует отметить, что такой формат поочередных встреч анонсируется Зеленским как вынужденный на случай, если саммит в нормандском формате на самом высоком уровне не состоится. Таким образом, сразу зафиксировано, что такой вариант – не очень приятный. Ведь политический вес и политический опыт Зеленского гораздо скромнее, чем у трех других политиков. В мире его точно не считают опытным политиком…

Если Зеленский будет встречаться с Путиным отдельно, это точно не будет приятной беседой – это будут просьбы украинского президента о помощи, а также желание (или нежелание) российского президента поддержать эти просьбы.

К тому же тет-а-тет с Путиным просто опасен. Во-первых, из-за того, что политический вес Путина значительно больше. Когда саммит проходит в традиционном формате, при участии четырех лидеров, позиции украинской стороны сильнее. Ведь позиция представителей Германии и Франции ближе к нашей, а, следовательно, они усиливают и поддерживают Зеленского. Меркель и Макрон способны возразить Путину, если нужно, и сказать: «Нет, так в мире не делается. Европа на это пойти не может». Если же Зеленский будет один на один с Путиным, он будет находиться в значительно менее выгодной позиции.

Во-вторых, мы точно не будем знать, о чем шел между ними разговор, и о чем они на самом деле договорились. При таких условиях неизбежно будет возникать куча догадок: одни будут говорить о капитуляции, другие – о победе.

Что именно Путин может «продавить» на такой встрече, что будет невыгодным Украине? У России неизменная позиция, от которой она не отступает хотя бы на миллиметр: Москва стремится вернуть Украине Донбасс с «особым статусом», который будет действовать хотя бы 25-30 лет и предусматривать не только собственную гуманитарную политику этих территорий, в частности, относительно языка, но и определенные экономические возможности для них. И пока все это не будет сделано, Россия не передаст Украине контроль над границей. Именно на этом Путин настаивает и будет настаивать.

Поэтому есть определенные опасения относительно новых формулировок и новых договоренностей. Ведь под видом новых формулировок не слишком опытному в политическом смысле президенту Зеленскому могут «пропихнуть» то, что противоречит интересам Украины и является неприемлемым.

Однако я не убежден, что Путин согласится на встречу с глазу на глаз. Ему это не очень интересно. Еще со времен Порошенко он считал, что руководство Украины не является самостоятельным, что им руководят из-за рубежа, в частности, из Соединенных Штатов. Именно поэтому Путин неоднократно намекал, что предпочел бы встретиться на определенной переговорной площадке именно с руководством США и обсудить вопросы Украины.

Меркель и Макрон с Зеленским двусторонние встречи, скорее всего, проведут, а вот Путин – вряд ли. Но без разговора с Путиным эти встречи лишены смысла, потому что без него ничего нельзя решить. Ведь Россия уперлась и прет, как зомби, требуя, чтобы все было только так, как хочет она.

Таким образом заявление Зеленского о вероятных встречах с другими лидерами «нормандской четверки» следует расценивать как констатацию намерений украинского президента. Он четко дал понять, что будет пытаться продолжать переговорный процесс любым способом.

Однако следует отметить, что в настоящее время формально основание для новой встречи лидеров стран «нормандской четверки» есть. Речь о плане, который представил Андрей Ермак и который якобы разработан в Германии и Франции и согласованный и доработанный в Украине (я думаю, что этот план на самом деле разработан в Украине, но подается как инициатива европейцев, чтобы Путину было удобнее им оперировать). Сейчас этот план передан России для ознакомления и изучения. То есть формально причина для нормандского саммита или поочередных встреч есть.

К сожалению, содержания этого плана украинское общество пока не знает. Но, если наше общество не согласится с тем, о чем договорятся украинская власть и российское руководство, у нас просто не будет этой власти…

Александр Кочетков, политический аналитик

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