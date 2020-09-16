Человек, виновный во взяточничестве, должен понести наказание независимо от того, с какой партией он пришел в парламент, считает Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что когда речь идет о наказании за взяточничество, то закон должен быть один для всех.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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На вопрос относительно ситуации с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко и отношении ко взяточничеству Разумков ответил: "Если мы говорим об отношении ко взяточничеству, я думаю, как у любого нормального человека, нормального гражданина отношение крайне негативное. Здесь не может быть какой-то партийной символики, принадлежности к той или иной политической силе, фракции".

Как подчеркнул Разумков, должен работать принцип "закон один для всех".

"Если человек виновен, независимо от того, с какой партией он пришел в парламент, он должен будет понести наказание в полном объеме. По состоянию на сегодня вы видели так же, как и я, записи, которые есть. Дальше будем смотреть, как будут развиваться события, как была сформирована доказательная база. Однако, если человек виновен, он будет отвечать перед законом. Точно вмешиваться, защищать, помогать, помогать уйти от ответственности ни я, я уверен, ни другие народные депутаты не будут", - отметил Разумков.

На вопрос, каким, по его мнению, должно быть наказание для этого человека, спикер ответил, что о виновности нельзя говорить, пока нет решения суда.

Он подчеркнул, что любой чиновник, причастный ко взяточничеству, подводит людей, которые ему поверили и направили на эту работу.

"Если человек, тот или иной человек, тот или иной народный депутат это действительно сделал, то я думаю, что дорога к большой политике ему будет закрыта. А дорога к другим зданиям будет открытой. Я не уверен, что там так удобно, как в Верховной Раде Украины", - сказал Разумков.

Коррупционный скандал с нардепом Юрченко

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тыс. долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что Юрченко добровольно написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

15 сентября Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки.

По данным следствия, помощник выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательство о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн грн залога.

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Автор: Татьяна Поляковская