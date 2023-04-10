Президент Украины и премьер Ирака договорились активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые.

Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества с Ираком.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня он и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани провели телефонный разговор.

"Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые", - отметил Зеленский в Twitter.

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Президент Украины и премьер Ирака также обсудили украинскую формулу мира.

Формула мира Украины: справка

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

Ирак и его действия в отношении России

В апреле прошлого года The Guardian сообщал о том, что Россия получает контрабандное оружие из Ирака для войны с Украиной.

Ирак закрыл свое небо для российского самолета авиакомпании "Россия". Летательный аппарат сделал несколько экстракругов и пошел на посадку в аэропорту Сочи, хотя летел в Египет.

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