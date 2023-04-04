Президент Владимир Зеленский ввел министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №194/2023 размещено на сайте главы государства. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Назначение Камишина
20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки, Павла Рябикина - с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.
21 марта Верховная Рада назначила нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Им стал бывший глава"Укрзализныци" Александр Камышин. Соответствующее решение поддержали 312 депутатов.