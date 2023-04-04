Камышин в марте был назначен ВР министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №194/2023 размещено на сайте главы государства. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Назначение Камишина

20 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки, Павла Рябикина - с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

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21 марта Верховная Рада назначила нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Им стал бывший глава"Укрзализныци" Александр Камышин. Соответствующее решение поддержали 312 депутатов.

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